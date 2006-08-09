ТОП-10 найбагатших і найвідоміших наречених світу (фото)

Більшість дівчат живе в Нью Йорку

ТОП-10 "найгарячіших" спадкоємиць 1. Іванка Трамп 24 роки, донька Дональда Трампа 2. Періс Хілтон 24 роки, донька власників готельної імперії Hilton 3. Джулія Луї-Дрейфус 45 років, донька французького мільярдера Жерара Луї-Дрейфуса 4. Анна Анісімова 21 рік, донька російського металургійного магната Василя Анісімова 5. Жоржина Блумберг 23 роки, донька мера Нью-Йорка Майкла Блумберга 6. Аманда Херст 22 роки, правнучка легендарного засновника найбільшої американської медіакорпорації Hearst Corp. Уїльяма Херста 7. Лідія Херст-Шо 21 рік, теж правнучка Уїльяма Херста, двоюрідна сестра Аманди Херст 8. Нікі Хілтон 22 роки, донька власників готельної імперії Hilton, сестра Періс Хілтон 9. Аерін Лаудер 36 років, внучка "парфумерної королеви" Есте Лаудер, батько – мільярдер, глава Clinique Laboratories 10. Ділан Лорен 31 рік, донька дизайнера Ральфа Лорена, володіє декількома кондитерськими магазинами в США Newsru.com

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