У США оголошена основна причина епідемії ожиріння

За даними американських учених, основною причиною епідемії ожиріння, що захлеснула США в останні десятиліття, є зростання продажів солодких газованих напоїв.

Біля третини всіх вуглеводів в дієті середньостатистичного американця приходиться на різні замінники цукру, половину з яких споживач одержує з газованих напоїв, відзначають учені. В той же час, кожна додаткова банка солодкої газованої води в день може привести до збільшення ваги на 15 фунтів (6.8 кг) протягом року, попереджають вони.

Дослідження, опубліковане в American Journal of Clinical Nutrition, виконане при підтримці American Heart Association. За словами координатора дослідницького проекту доктора Френка Ху (Frank Hu), висновки авторів публікації грунтуються на огляді даних 30 наукових робіт, присвячених проблемам харчування в США, виданих протягом останніх 40 років.

«Ми спробували розглянути те, що відбувається в цілому, не довіряючи окремим дослідженням», - відзначає Френк Ху, додаючи, що одержана картина підтверджує виправданість зусиль з обмеження, що робляться останнім часом, реклами і розповсюдження солодких газованих напоїв в США.

Відразу після публікації нового дослідження Американська асоціація виробників напоїв поспішила дорікнути його авторам в несумлінності і упередженості.

Лєнта.ру