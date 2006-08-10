Кримська влада ”готова розстилати килими і все, що хочете”

Кримська влада, незважаючи на суспільно-політичну нестабільність в Україні наприкінці весни і початку літа, вважає нинішній курортний сезон вдалим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Сімферополі заявив перший заступник голови Ради міністрів АРК Євген МИХАЙЛОВ.

"Цей курортний сезон був незвичайним в плані тих подій, що відбувалися не тільки в Криму, але й по всій Україні, - заявив перший віце-прем`єр Криму. - Сезон був з вакуумом, було погане завантаження санаторіїв на початку літа і навіть в липні… Зараз же в наших санаторіях і туристичних комплексах немає вільних місць, це говорить про те, що Крим затребуваний".

Разом з тим, на думку Є.МИХАЙЛОВА, курортний сезон-2006 був би успішнішим, якби українці і росіяни були патріотами і відпочивали виключно в Криму, а не на закордонних курортах. "Ми підняли Туреччину, ми підняли Кіпр, ми підняли Болгарію. Ми веземо мільярди доларів з України і Росії на закордонні курорти, - зазначив він. - Давайте будемо більш патріотичними і все літо віддамо Криму".

Тим часом перший віце-прем`єр визнав, що, звичайно, курорти Кримської автономії не ідеальні, є багато проблем в обслуговуванні відпочиваючих, яких потрібно уникати в наступному курортному сезоні. Зокрема, на думку Є.МИХАЙЛОВА, антирекламу курортам роблять нав`язливі торговці на ПБК і кримські таксисти, які говорять грубощі приїжджим.

Крім того, Є.МИХАЙЛОВ заявив, що курорти Криму можна підняти за рахунок залучення іноземних інвестицій. "Ми готові розстилати килими і все, що хочете, щоб до нас дійшов інвестор", - сказав перший віце-прем`єр Криму.