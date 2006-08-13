Вогонь знищив ”Ferrari”

В Автономній Республіці Крим під час дорожньо-транспортної пригоди згорів автомобіль "Ferrari".

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-служба Головного управління МНС України в Криму.

За її інформацією, інцидент стався вдень у Первомайському районі Криму на 175-му кілометрі автотраси Херсон - Сімферополь. Водій "Ferrari" під час здійснення обгону не впорався з керуванням і врізався в стовп, після чого автомобіль зайнявся. "Вогнем знищений автомобіль Ferrari", - повідомили в МНС. Разом з тим, у прес-службі кримського управління МНС не уточнили, чи постраждав водій іномарки. За деякими даними відомо, що водій залишився живий.