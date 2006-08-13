Ліворуч підеш - генієм будеш?

Більшість людей у світі вважають за краще діяти правою рукою, проте, відомо, що приблизно 10% населення Землі - шульги. Щоб компенсувати цю несправедливість, шульги заснували "своє" свято: Всесвітній день ліворуких - 13 серпня. Вперше він відзначався у 1992 році за ініціативою британського Клубу ліворуких, створеного двома роками раніше.

Довгий час до ліворуких ставилися більш ніж підозріло. На Русі їм навіть забороняли свідчити в суді, вважалося, що шульгою був сам диявол.

В Індії суворо дотримуються "ручних" традицій: права рука "придатна" для виконання "чистих" функцій, таких як прийом їжі, рукостискання і т.ін., а ліва - для цілей особистої гігієни. Звідси виник звичай не подавати їжу або подарунки однією лише лівою рукою. У таких випадках використовується або тільки права рука, або обидві руки разом, при цьому ліва завжди знаходиться нижче правої.

Тим часом, ліворукі люди стверджують, що ця незграбність пов`язана з тим, що світ просто не призначений для них. Все, починаючи від ножиць, закінчуючи фотоапаратами і комп`ютерами - незручне для ліворуких. У цьому є і свої плюси, і свої мінуси. Плюс у тому, що, будучи вимушеними, підлаштовуватися під "праворукий" світ, вони розвивають обидві руки, тоді як правші діють зазвичай однією. У зв`язку з цим, шульги частіше стають відомими людьми, ніж правші. Вони розвивають свій талант значно більше, ніж інші.

Безумовно, серйозним мінусом є те, що, як зазначають психологи, насильницьке переучування дитини-шульги може призвести до серйозних нервових захворювань.

Останнім часом у світі почали з`являтися спеціальні магазини для ліворуких: у них можна придбати все - від ножів і виделок, до наборів для гри в гольф, музичних інструментів і комп`ютерних аксесуарів.

Поки нікому не вдалося пояснити причину ліворукості. Цілком можливо, це спадкове -, вчені з’ясували що якщо у дитини мама і тато краще володіють правою рукою, то, ймовірно, їх дитина буде правшею; якщо і мати і батько шульги, то дитина, швидше за все, теж віддасть перевагу лівій руці.

За матеріалами РІА "Новости"