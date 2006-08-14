8-річному внуку Пугачової подарували острів за 2 млн. $

Молодший внук російської естрадної співачки Алли Пугачової Дені Байсаров опинився в центрі уваги преси. Поки старший син Крістіни Орбакайте Нікіта приймає в подарунки від батька Володимира Преснякова-молодшого скейтборд, його брат, 8-річний Дені Байсаров, вже став справжнім мільйонером.

У день народження сина батько Дені - Руслан Байсаров - подарував йому острів площею 6 гектарів, приблизна вартість якого близько двох мільйонів доларів, пише "Комсомольська правда".

Видання гадає, де може знаходитися цей острів. За ці гроші сьогодні можна з легкістю придбати шматочок суші, наприклад, в Карибському басейні. Поблизу Гондурасу острови подібного розміру оцінюються від 1,5 млн. до 20 млн. доларів. Все залежить від того, які споруди тут побудовані. Непоганою популярністю користуються клаптики землі в Середземному морі. Ціни приблизно такі ж, і щороку, за оцінками експертів, росіяни викупляють по 2 - 4 острови.

"Дені ще маленький. Руслан, напевно, подарував сину гру "Острів скарбів!" - обережно прокоментувала Крістіна Орбакайте.

Байсаров взагалі славиться шикарними презентами. Кілька років тому бізнесмен подарував своїй колишній тещі Аллі Пугачовій квартиру у Філіпповськом провулку. А цього року сплатив святкування дня народження співачки в ресторані "Метрополь", нагадує газета.

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