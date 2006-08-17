Нігерійські заручники прибули до Києва

Сьогодні з м.Амстердам (Королівство Нідерланди) літаком нідерландських авіаліній „KLM” до аеропорту „Бориспіль” прибули двоє громадян України, яких 15 серпня було звільнено з полону у Нігерії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, представники Департаменту консульської служби МЗС України зустріли громадян України та надали їм сприяння у проходженні прикордонних та митних формальностей.

Стан здоров’я наших співвітчизників задовільний.

Справа перебуває на контролі в Департаменті консульської служби МЗС України.

Як повідомляв УНІАН, двох українців і двох норвежців, захоплених в ніч на 9 серпня у територіальних водах Нігерії, викрадачі звільнили 15 серпня.

Їх було викрадено з борта норвезького судна „Northern Comrade”, яке обслуговує нафтовидобуванні платформи.