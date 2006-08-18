”Мерседес” зіткнувся з локомотивом

У Львівській області поблизу с. Сороки - Львівські на нерегульованому залізничному переїзді сталося зіткнення маршрутного таксі "Мерседес-Бенц" з локомотивом, внаслідок чого загинула 1 особа (пасажирка маршрутного таксі) та постраждало двоє.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, аварія сталася 16 серпня о 19.17 внаслідок порушення правил дорожнього руху.

Постраждалих з травмами різного ступеня важкості госпіталізовано.

Затримки руху поїздів не було.

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС України в Львівській області.

***Всього за минулу добу на території країни зареєстровано 138 дорожньо-транспортних пригод, в яких загинуло 14 осіб та 173 - травмовано.