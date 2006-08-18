Провокатори, вгамуйтеся!

Мені не подобається, що нас, донеччан, постійно хтось хоче захищати від... України. По-моєму, уже досить вбивати клин між якимись міфічними “бандерлогами” та жителями Південного Сходу України.

Я живу на Донбасі. Якоїсь ненависті до львів’ян, киян чи чернігівців, яку хтось намагається штучно створити й підтримати (бо вони голосували “не за ті” кольори), у реальному житті не існує. Донбас давно втомився від тих виборів і хоче нормального, людського життя. Зате коли я заходжу на різні сайти, то тільки й читаю: “бандерлоги”, “западенці”, “оранжоїди” й таке інше, що вихлюпується у віртуальний світ начебто від імені Донбасу.

Брехня! Донбасові це давно не потрібно.

Я маю велику підозру, що більшість висловлювань, спрямованих на розпалювання ворожнечі між різними частинами України, формулюються за межами України. А точніше – у нашій братській Росії.

Тому хочу звернутися до братів-росіян: припиніть займатися провокаціями. Займіться вирішенням власних проблем, яких у вас аж ніяк не менше, ніж у ваших сусідів. Обговорюйте між собою недоліки свого президента (думаєте, їх у нього менше, ніж у нашого?). Донбас ніколи не буде відділятися від України й тим більше – приєднуватися до Росії. А всі, хто від нашого імені щось подібне каже чи пише, я прошу вважати провокаторами, які діють насамперед проти Донбасу.

Роман Телєгін, м. Донецьк