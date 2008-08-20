У Криму величезна брила упала на «копійку»: 1 загиблий, 5 поранених

У Криму величезна брила, що відірвалася від скелі, убила літнього чоловіка, ще п`ять чоловік, серед яких двоє маленьких дітей, дістали травми.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Криму, нещасний випадок стався напередодні в Бахчисарайському районі.

Камінь вагою близько чотирьох тонн відколовся від скелі, пролетів близько 400 метрів і впав на автомобіль ВАЗ-2101. Камінь упав на дах автомобіля, дуже його деформував і відскочив далі, піднявши за собою машину і поклавши її на бік. Після цього уламок скелі, розміром близько 2-х метрів у діаметрі, перелетів через дорогу і, вдарившись в стіну автобусної зупинки, зупинився, йдеться в повідомленні МНС.

У машині на момент удару знаходилося 6 чоловік - 24-річний водій, його дружина, двоє дітей (рік і три роки) і літнє подружжя. Загинув 87-річний чоловік, інші дістали удари і садни.

Очевидці і люди, що проїздили мимо, допомогли потерпілим вибратися з автомобіля, лікарі надали їм першу медичну допомогу, рятувальники поставили машину на колеса і витягли тіло загиблого.