Через вибухи снарядів екстрено зупинено поїзд «Севастополь-Донецьк»

Сьогодні близько 15.30 неподалік від станції Федорівка (у районі Мелітополя) екстрено зупинено потяг №48 "Севастополь-Донецьк".

Як повідомив кореспонденту УНІАН мобільним телефоном один із пасажирів цього поїзда, через радіозв`язок було оголошено, що поїзд зупинено у зв`язку з тим, що десь неподалік "рвуться снаряди". Також було оголошено, що поїзд поверне назад - на станцію Джанкой, а потім поїде до Донецька вже через Запоріжжя.

Коли поїзд прибуде до кінцевої точки свого маршруту, ніхто пасажирам сказати поки що не може. Ясно тільки, що сьогодні у встановлений час (за графіком - о 21.50) поїзд до Донецька не прибуде.

Станом на 16.40 поїзд №48 все ще стояв неподалік станції Федорівка.