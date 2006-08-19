У Запорізькій області на складі боєприпасів під Новобогданівкою знов рвуться снаряди.

Інформацію про це УНІАН підтвердили в керівництві Запорізького теруправління МНС.

«Сьогодні о 14.30 ми одержали повідомлення, що на складі боєприпасів під Новобогданівкою стався серйозний вибух. Проте наскільки складна ситуація, на даний момент сказати складно», - повідомив співрозмовник агентства.

За його словами, для ліквідації наслідків події на місце виїхали оснащені спецтехнікою підрозділи із Запоріжжя і Мелітополя.

За даними співрозмовника агентства, в Мелітопольський район терміново також виїхали представники керівництва Запорізького теруправління МНС і в.о. начальника УМВС України в Запорізькій області Олександр КРАВЧЕНКО.

Довідка УНІАН. 6 травня 2004 року на складі 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів стався спалах, в результаті якого на складі почали вибухати артснаряди й інші боєприпаси. За офіційними даними, в результаті надзвичайної події 5 чоловік загинуло і 4 постраждали, 81 чоловік був госпіталізований. Населення 11 населених пунктів евакуювали. Повністю пожежу вдалося згасити лише до 19 травня 2004 року.

23 липня 2005 року ситуація повторилася, але з менш масштабними наслідками: пожежу з подальшою детонацією артснарядів на території 275-ї бази зберігання артилерійських боєприпасів вдалося локалізувати за 3,5 години: за даними Запорізького теруправління МНС, вибухи снарядів, що почалися о 17.20, припинилися лише о 20.54. В результаті надзвичайної події 69-річна мешканка Новобогданівки одержала осколкові поранення і була госпіталізована до центральної лікарні Мелітопольського району. Ще одна мешканка Новобогданівки, що знаходилася на момент початку вибухів у місцевій лікарні, померла під час транспортування до іншої лікувальної установи.

Водночас, як повідомили УНІАН поінформовані джерела в правоохоронних органах, спалах десятка боєприпасів (яких саме – наразі невідомо), за попередніми даними, сталися внаслідок займання трави. Повідомляється, що пожежу було швидко локалізовано та ліквідовано.

Однак інші джерела зазначають, що під час надзвичайної пригоди було зупинено рух потягів на під’їзді смт Федорівка Мелітопольського району, розташованого в безпосередній близькості від Новобогданівки.