Папа Римський закликає менше працювати

Папа Бенедикт XVI, перебуваючий в своїй літній резиденції в Кастелгандольфо на південь від Риму, застеріг паству від надмірного захоплення роботою, повідомляє Times.

Понтифік процитував середньовічного святого Бернарда з Клерво, який стверджував, що постійна робота і турботи "обтяжують серце" і "виснажують дух". Бенедикт XVI порадив більше часу приділяти молитвам і медитаціям.

Папа підкреслив, що його рекомендація стосується всіх людей, незалежно від їх професії, будь то робота в уряді або в церкві.

79-річний Бенедикт XVI зізнався, що йому і самому не завадило б прислухатися до власної поради. Наприклад, не так давно він провів всю свою відпустку в італійських Альпах за написанням нової енцикліки.

Лента.ру