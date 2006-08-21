Папа Римський закликає менше працювати
Рекомендація стосується всіх людей
Папа Бенедикт XVI, перебуваючий в своїй літній резиденції в Кастелгандольфо на південь від Риму, застеріг паству від надмірного захоплення роботою, повідомляє Times.
Понтифік процитував середньовічного святого Бернарда з Клерво, який стверджував, що постійна робота і турботи "обтяжують серце" і "виснажують дух". Бенедикт XVI порадив більше часу приділяти молитвам і медитаціям.
Папа підкреслив, що його рекомендація стосується всіх людей, незалежно від їх професії, будь то робота в уряді або в церкві.
79-річний Бенедикт XVI зізнався, що йому і самому не завадило б прислухатися до власної поради. Наприклад, не так давно він провів всю свою відпустку в італійських Альпах за написанням нової енцикліки.