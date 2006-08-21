Раніше щось не чула про спортивне минуле Януковича

Інтернет-видання протрубили про несподіваний візит пана Януковича до Москви у вихідні. Пізніше в уряді спромоглися видушити якесь сумнівне пояснення цього кульбіту. Прем’єр-міністр України, їздив, мовляв, до Москви на обстеження спортивних травм...

Дозвольте, панове з Кабінету Міністрів, висловити деякі сумніви з цього приводу.

Якщо Янкович справді їздив за кордон у зв’язку зі станом здоров’я, це означає, що воно в нього дуже кепське. Інакше чому б прем’єр-міністрові не довіритися вітчизняним лікарям? А то якось невдобно получається: через дрібничку – зразу за кордон. Прихопив, скажімо, живіт чи коронка із зуба спала – і глави уряду в країні немає...

З другого боку, якби Януковичу стало справді кепсько, то, скоріш за все, він поїхав би не в Росію, а в якусь іншу країну – з розвинутою медициною. Грошей, сподіваюсь, вистачило б.

Одне слово, у медичне пояснення московського вояжу віриться дуже слабо.

Крім того, я щось не чула ні про спортивне минуле прем’єр-міністра, ні про його спортивні травми, якщо, звичайно, спортом не називають щось інше...

Більш імовірним виглядає припущення про те, що Янукович їздив до Москви з певною місією, але безуспішно, тому довелося вигадувати заднім числом про підірване в спортивній молодості здоров’я.

Ілона Вишинська, м. Київ