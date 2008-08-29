Командувач морською піхотою США обіцяє надіслати Росії рахунок
"...Або платіть, або поверніть машини"
Росія може одержати від уряду США рахунок на 540 тисяч доларів за американські "хаммери", що їх захопили російські військові в Грузії, повідомляє у четвер газета "Лос-Анджелес таймс".
"Я думаю, що ми надішлемо росіянам рахунок і скажемо їм: "Знаєте, хлопці, або заплатіть, або поверніть наші машини назад. Ми так справи не робимо", - цитує РІА "Новости" заяву командувача військами морської піхоти США генерала Джеймса Конвея, якому напередодні на брифінгу у Вашингтоні журналісти поставили запитання про подальшу долю "хамммеров".
Група грузинських військовослужбовців з 20 чоловік на чотирьох звичайних і одному броньованому американських "хаммерах" була затримана російськими військовими 18 серпня в районі міста Поті. США заявили, що Росія повинна негайно повернути американське майно.
Гентштаб ЗС РФ наразі відкидає цю вимогу, називаючи її "некоректною". Коментуючи заяву з Вашингтона з цього приводу, заступник начальника Генштабу генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що ця вимога США пояснюється наявністю в захоплених автомобілях “певної апаратури”. За його словами, російські військові знайшли "багато цікавого" в начинні цих автомобілів і продовжують працювати над нею.
Натомість Конвей стверджує, що машини не мають секретної супутникової апаратури зв`язку і були поставлені до Грузії "взагалі без радіо".