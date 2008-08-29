Командувач морською піхотою США обіцяє надіслати Росії рахунок

Росія може одержати від уряду США рахунок на 540 тисяч доларів за американські "хаммери", що їх захопили російські військові в Грузії, повідомляє у четвер газета "Лос-Анджелес таймс".

"Я думаю, що ми надішлемо росіянам рахунок і скажемо їм: "Знаєте, хлопці, або заплатіть, або поверніть наші машини назад. Ми так справи не робимо", - цитує РІА "Новости" заяву командувача військами морської піхоти США генерала Джеймса Конвея, якому напередодні на брифінгу у Вашингтоні журналісти поставили запитання про подальшу долю "хамммеров".

Група грузинських військовослужбовців з 20 чоловік на чотирьох звичайних і одному броньованому американських "хаммерах" була затримана російськими військовими 18 серпня в районі міста Поті. США заявили, що Росія повинна негайно повернути американське майно.

Гентштаб ЗС РФ наразі відкидає цю вимогу, називаючи її "некоректною". Коментуючи заяву з Вашингтона з цього приводу, заступник начальника Генштабу генерал-полковник Анатолій Ноговіцин заявив, що ця вимога США пояснюється наявністю в захоплених автомобілях “певної апаратури”. За його словами, російські військові знайшли "багато цікавого" в начинні цих автомобілів і продовжують працювати над нею.

Натомість Конвей стверджує, що машини не мають секретної супутникової апаратури зв`язку і були поставлені до Грузії "взагалі без радіо".