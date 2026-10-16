НБУ оновив офіційний курс валют: скільки коштуватимуть долар і євро у понеділок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,49 грн/євро.

Національний банк України встановив на понеділок, 19 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,86 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 3 копійки порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня втратила свої позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,49 гривні за один євро, тобто гривня просіла на 18 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України станом на 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,85/44,88 грн/дол., а до євро – 50,49/50,51 грн/євро.

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Курс долара в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 16 жовтня знизився на 5 копійок і становив 45,25 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,60 гривні за долар. Середній курс євро до гривні зріс на 2 копійки і становив 50,80 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 50,14 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" знизився на 5 копійок і становив 45,10 гривні за долар, а курс євро в банку сьогодні зріс на 5 копійок і становив 50,80 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,50 гривні, а євро – за курсом 49,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

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