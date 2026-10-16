З січня минулого року США не виділили Україні жодної копійки допомоги, – Сікорський

Він також заявив, що Путін має понести наслідки за війну в Україні.

З січня 2025 року Сполучені штати не виділили жодної копійки на оборону України. Фінансуванням цих потреб займається Європа. Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає ClashReport.

Він також прокоментував питання обміну розвідданими зі США. За словами Сікорського, Україна має й інші джерела отримання такої інформації.

Сікорський також зробив низку заяв щодо РФ. Зокрема він заявив, що у Путіна є низка політиків у Європі, зокрема "один німецький канцлер", які отримують від Кремля гроші, працюючи в інтересах Росії. Також очільник польського МЗС заявив, що Путін руйнує майбутнє своєї країни заради власної божевільної мети – підкорити Україну. За словами Сікорського, РФ для цього навіть дозволила Китаю захопити її ринок, аби й надалі фінансувати війну проти України.

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"Путін розпочав цю війну, і він понесе наслідки. Росія не має права окупувати Україну, яка була мирною державою", – наголосив Сікорський.

Що цьому передувало

Зазначимо, що заява Сікорського про те, що США не допомагають Україні, пролунала на тлі скандалу між Києвом та Вашингтоном. Трамп зокрема вимагає від України перестати бити по російських НПЗ, оскільки це нібито впливає на світові ціни на дизель. Також Трамп заявив, що не хоче мати справи із Зеленським і додав, що якщо мирна угода з РФ і буде укладена, то без чинного українського президента.

Зауважимо, що наразі ЗМІ повідомляють про те, що США запропонували Україні, РФ та Європі новий формат мирного договору. Він включатиме гарантії безпеки для Києва, а також реінтеграцію Росії, України та Європи через енергетичну угоду. Ця угода також передбачатиме зупинку війни на лінії фронту, як того просить Україна. Але водночас вимагатиме від Києва визнати окуповані землі частиною території РФ.

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