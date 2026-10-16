В Україні подорожчали помідори: скільки вже коштує кілограм

Дозрівання томатів суттєво сповільнилося, і продукції на ринку поменшало.

Ціни в Україні на тепличні помідори зросли за останній тиждень в середньому на 14% – до 50-75 грн/кг, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

Інтенсивне підвищення цін на помідори триває вже другий тиждень і пов'язане воно із суттєвим зниженням пропозиції овочу на тлі високого попиту на тепличні томати. Через погодні фактори дозрівання овоча суттєво сповільнилося у більшості стаціонарних тепличних комбінатів України. Водночас поставки з плівкових теплиць припинилися зовсім.

Як наслідок, на ринок партії тепличних помідорів надходять нестабільно та в недостатніх обсягах. При цьому імпортної продукції також бракує, хоча її поставки поступово зростають.

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Попри чергове здорожчання, зараз тепличні томати в України коштують в середньому на 18% дешевше, ніж у середині жовтня 2025 року.

Ціни на помідори в супермаркетах України

В "Сільпо" помідори коштують 87,5 грн за кілограм.

Томат ваговий в Varus продають по 84,9 грн/кг.

В АТБ за кілограм тепличних томатів з Туреччини просять 89,89 грн.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

В низці торговельних мереж ціни на курячі яйця зросли на 15% менше, ніж за місяць. Якщо ж рахувати від початку вересня, окремі позиції по яйцях здорожчали на цілих 35%.

Виконавчий директор асоціації "Союз птахівників України" Сергій Карпенко прогнозує, що вартість курячого м’яса восени зросте не більше, ніж на 5%. Курятина в Україні не дорожчає через низьку купівельну спроможність населення.

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