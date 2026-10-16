Зима близько: Шмигаль зробив важливу заяву про готовність України до холодів

Росія змінює тактику атак, однак незмінною залишається її мета – позбавити українців електроенергії, водопостачання та опалення.

Україна цьогоріч значно краще підготувалася до зимового періоду, ніж у попередні роки. Про це під час години запитань до уряду повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

"Сьогодні країна підготовлена до зими краще, ніж у минулі опалювальні періоди. Ми врахували всі ті уроки, які надав нам ворог, захистили максимум потужностей генерації, а також потужностей передачі електроенергії", – сказав міністр.

За його словами, попри зміну тактики, мета російських атак залишається незмінною – позбавити українців електроенергії, води та опалення. Шмигаль нагадав, що війська РФ почали використовувати нові безпілотники, оснащені кумулятивними зарядами. Вони призначені для ураження опор і ліній електропередачі.

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Він запевнив, що енергетики враховують зміну тактики ворога та оперативно розробляють нові способи протидії. Він зазначив, що великі об’єкти, відновлення яких потребує значних зусиль, наразі захищені.

"Сьогодні ремонти займають небагато часу, але їх настільки багато, що, звичайно ж, це відчувають наші міста, особливо Київ, тому що Київ під особливою увагою й атаками ворога знаходиться постійно", – зазначив Шмигаль.

Він наголосив, що уряд зосередив основні зусилля на підготовці до зими, зокрема на фінансуванні нових замовлень, захисті енергетичних об’єктів та відновленні пошкодженої інфраструктури. У співпраці з міжнародними партнерами Україна вже отримала понад 33 тисячі тонн енергетичного обладнання.

Росія атакує енергетику України – головні новини

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Росія намагається послабити українську енергетичну систему, поки Україна не встигла розробити та впровадити ефективніші засоби захисту від російських атак. Саме тому вона почала масовано атакувати українську енергетичну інфраструктуру у вересні – раніше, ніж у попередні роки.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що спрогнозувати тривалість зимових відключень електроенергії практично неможливо. За його словами, ситуація значною мірою залежатиме від того, наскільки ефективно Сили оборони України зможуть протидіяти російським засобам ураження.

Водночас енергетичний експерт Юрій Корольчук наголосив на нестачі резервного обладнання. На його думку, це може сповільнити ремонт пошкодженої енергетичної інфраструктури, через що споживачі довше залишатимуться без електроенергії.

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