Не Італія і не Іспанія: цю країну визнано найкращою для переїзду у 2026 році

Цікаво, що половина країн із першої десятки рейтингу розташована в Європі.

Естонія посіла перше місце в рейтингу найкращих країн для переїзду у 2026 році, випередивши Сінгапур, Малайзію та Португалію.

Країна отримала високі оцінки завдяки розвиненим цифровим послугам, сприятливим умовам для бізнесу та можливості для іноземців купувати нерухомість, пише Travel + Leisure. Зазначається, що Естонія набрала 72,8 бала в Глобальному індексі переїзду (Global Relocation Index).

У дослідженні оцінили 192 країни за 24 критеріями, зокрема податки, якість життя, охорону здоров’я, безпеку, стабільність та можливості для облаштування на новому місці.

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До першої десятки рейтингу також увійшли Тайвань, Литва, Гонконг, Сент-Кітс і Невіс, Чехія та Мальта. При цьому п’ять із десяти лідерів представляють Європу.

Чим Естонія приваблює іноземців

Однією з головних переваг країни вважається розвинена цифрова інфраструктура. За даними офіційної платформи e-Estonia, понад 99% банківських операцій тут здійснюються онлайн.

Естонія також відома сприятливими умовами для підприємців і розвиненою стартап-екосистемою. Згідно з дослідженням StartupBlink, Естонія посідає 12-те місце у світі за умовами для запуску бізнесу.

Ще один фактор, що приваблює потенційних переселенців, – можливість придбати житлову нерухомість.

Близько третини населення Естонії проживає в столиці – Таллінні, розташованому на березі Фінської затоки. Місто є головним економічним центром країни, а ринок нерухомості тут переважно орієнтований на квартири. Середня вартість квартири в столиці становить близько 160 тис. євро.

Які недоліки має життя в Естонії

Незважаючи на високу позицію в рейтингу, країна підходить не всім. Одним із її головних недоліків дослідники назвали клімат: за цей показник Естонія отримала лише 20 балів зі 100.

Зими тут холодні, а в грудні світловий день особливо короткий. Для людей, які звикли до теплого клімату та великої кількості сонячних днів, це може стати серйозним мінусом.

Є й фінансові нюанси. Згідно з даними, наведеними в дослідженні, ставка податку на доходи становить 22%. В окремих випадках оподаткуванню може підлягати й дохід, отриманий за кордоном, тому потенційним переселенцям важливо заздалегідь ознайомитися з правилами, що застосовуються до їхньої ситуації.

З 2026 року для платників податків передбачено неоподатковуваний мінімум у розмірі 700 євро на місяць.

Інші новини про переїзди

Раніше УНІАН писав про те, які країни були названі найкращими для переїзду у 2025 році.

Фінляндію було названо одним із 25 найкращих напрямків для подорожей у 2026 році за версією Lonely Planet. А в березні Фінляндію восьмий рік поспіль визнали найщасливішою країною світу, згідно з World Happiness Report 2025.

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