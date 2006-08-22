Найстаріша людина на планеті відсвяткувала 115-річчя (фото)

Пуерторіканець Еміліано Меркадо дель Торо, найстаріша людина на планеті за версією Книги рекордів Гіннеса, відсвяткував свій 115-й день народження. Він живе в прибережному містечку Ісабела на північному заході Пуерто-Ріко разом з своєю племінницею. День народження поважний чоловік відсвяткував на площі, куди його доставила карета швидкої допомоги. Привітати Меркадо прийшли численні родичі і друзі, серед яких був і мер Ісабели.

"Я щасливий, - сказав іменинник. - Я ніколи не думав, що проживу так довго".

Редколегія Книги рекордів Гіннеса минулого року визнала за Еміліано Меркадо дель Торо найстаршим жителем Землі. Він був хлопчиком, коли США відібрали Пуерто-Ріко у Іспанії під час війни 1898 року. У 1918 році, коли вже закінчувалася Перша світова війна, Меркадо пішов в армію США. Все життя він працював на цукрових заводах і плантаціях, повідомляє ІТАР-ТАРС.

Меркадо погано чує, і вже чотири роки як втратив зір. Пересувається він в інвалідному візку. Відповідаючи на запитання про секрет свого довголіття, Меркадо підкреслив, що вживав тільки здорову їжу і не пробував спиртного. "Я ніколи не отруював організм алкоголем", - сказав він.

Мер Ісабели Чарлі Дельгадо на дні народження повідомив, що один з будинків для престарілих носитиме ім`я Меркадо. "Ми назвемо його на честь людини, яка харчувалася тільки здоровою їжею, майже не мала шкідливих звичок і прославила острів на весь світ", - сказав мер. У Меркадо була одна шкідлива звичка: він палив протягом 76 років і кинув, тільки коли йому виповнилося 90 років.

До Меркадо ще одна мешканка Пуерто-Ріко була визнана найстаршою людиною на Землі. Рамона Тринідад Іглесіас Джордан померла в травні 2004 року, коли їй було 114 років.

newsru