На борту Ту-154 перебували 154 пасажири і 10 членів екіпажу

На борту російського літака Ту-154, який зазнав катастрофи сьогодні у Донецькій області, перебувало 154 пасажири, у тому числі 6 дітей, і 10 членів екіпажу. (За даними МНС Росії, на борту було 160 пасажирів).

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, за попередніми даними, на висоті 10 тисяч метрів на борту літака спалахнула пожежа.

Як повідомляв УНІАН, чотири пошуково-рятувальні гелікоптери МНС знайшли за 40 кілометрів на північний захід від Донецька палаючий російський пасажирський літак Ту-154, який виконував рейс “Анапа – Санкт-Петербург” і зник з радарів служби управління польотами Донецької області о 14.37. (За даними МНС Росії, о 14.37 надійшов сигнал тривоги, а о 14.39 сталося зникнення з радарів).