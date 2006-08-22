Ющенко обговорив з міністром дії МНС у районі катастрофи Ту-154

Президент України Віктор ЮЩЕНКО у київському аеропорту «Бориспіль» зустрівся з міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ, який доповів про дії працівників МНС у районі катастрофи російського літака Ту-154, яка сталася біля селища Суха Балка в Донецькій області.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, у МНС створено робочу групу, яка працює на місті трагедії над локалізацією її наслідків і якнайшвидшою ідентифікацією жертв.

За словами В.БАЛОГИ, працівники МНС взаємодіють з російськими колегами, надаючи їм усю необхідну допомогу, у тому числі з транспортування тіл загиблих.