Ющенко обговорив з міністром дії МНС у районі катастрофи Ту-154
16:55, 22 серпня 2006Разное
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МНС взаємодіє з російськими колегами
Президент України Віктор ЮЩЕНКО у київському аеропорту «Бориспіль» зустрівся з міністром з питань надзвичайних ситуацій Віктором БАЛОГОЮ, який доповів про дії працівників МНС у районі катастрофи російського літака Ту-154, яка сталася біля селища Суха Балка в Донецькій області.
Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента України, у МНС створено робочу групу, яка працює на місті трагедії над локалізацією її наслідків і якнайшвидшою ідентифікацією жертв.
За словами В.БАЛОГИ, працівники МНС взаємодіють з російськими колегами, надаючи їм усю необхідну допомогу, у тому числі з транспортування тіл загиблих.
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