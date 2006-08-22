Чи був на борту Ту-154 теракт?

Версія теракту на борту літака Ту-154, який зазнав катастрофи у Донеччині, відпадає. Про це повідомили РБК у прес-службі МНС РФ, наголосивши, що на даний момент ніяких даних, що свідчили б про те, що на борту літака міг відбутися теракт, немає.

При цьому співрозмовник РБК зазначив, що пошуково-рятувальна операція триває, і повна картина події буде відновлена після того, як будуть знайдені і розшифровані "чорні скриньки".

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