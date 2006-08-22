Завтра до Донецька прилетить літак з родичами загиблих

З аеропорту "Пулково" (Санкт-Петербург) до Донецька 23 серпня о 12:00 (час московський) вилетить літак з родичами загиблих у катастрофі Ту-154 для впізнання. Про це агентству РосБізнесКонсалтинг повідомив начальник управління МНС у Санкт-Петербурзі Леонід Лебєдєв.

Як повідомляв УНІАН, керівництвом Донецької області створений оперативний робочий штаб з надання допомоги родичам загиблих в авіакатастрофі Ту-154.

Телефони: (062) 334-28-22, 334-31-95, 334-21-31.