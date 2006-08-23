Українські диспетчери дозволили екіпажу Ту-154 відхилитися від курсу

Українські диспетчери дозволили екіпажу російського літака Ту-154 відхилитися від курсу через погіршення погоди.

Про це в ефірі “5-го каналу” повідомив міністр транспорту та зв`язку України Микола РУДЬКОВСЬКИЙ.

“При заході російського літака в зону відповідальності України... командиром літака було запрошено відхилення від курсу 20 кілометрів східніше від встановленого коридору, посилаючись на грозову зону. Українські диспетчери надали можливість проходу по цьому коридору”, - сказав міністр.

Водночас він зауважив, що “важко зараз встановити причину аварії, але вплив циклону можна констатувати”.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154 "Пулковських авіаліній", що слідував за маршрутом Анапа - Санкт-Петербург, 22 серпня зазнав катастрофи близько 14:33 за 45 км на північ від Донецька у важкодоступному районі. За кілька хвилин до катастрофи літак чотири рази подав сигнал SOS. Всього рейсом Анапа-Петербург летіли 159 пасажирів і 10 і членів екіпажу. Всі вони загинули.

Сьогодні на місці аварії літака Ту-154 в Донецькій області починаються пошукові роботи за участі українських та російських рятувальників.