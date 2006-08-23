На борту Ту-154, який розбився, перебувало п`ятеро іноземців

На борту літака Ту-154 "Пулковських авіаліній", що розбився напередодні в Донецькій області України, перебувало п`ятеро іноземних громадян.

Про це заявив заступник генерального директора із зовнішніх зв`язків авіакомпанії Василь НАЛЕТЕНКО, повідомляє РІА «Новости».

За попередніми даними, на борту лайнера, що летів рейсом Анапа - Санкт-Петербург, був один громадянин Нідерландів, двоє громадян Німеччини, один - Франції і ще один - Фінляндії, повідомив В.НАЛЕТЕНКО.

За його словами, консульства країн, громадяни яких, імовірно, летіли в Ту-154, попереджені і зараз вони перевіряють цю інформацію.

Точні відомості про пасажирів лайнера, що розбився, повідомлять на конференції, яка відбудеться в аеропорту "Пулково" орієнтовно о 15:30 за московським часом, повідомив В.НАЛЕТЕНКО.

Нагадаємо, за даними авіакомпанії, на борту Ту-154, що розбився, перебувало 160 пасажирів і 10 членів екіпажа. Це, в основному, жителі Санкт-Петербурга, а також 22 жителі Норильська і троє чоловік із Мурманська.