У реабілітаційному центрі для диких тварин нині 10 пацієнтів
03:31, 06 вересня 2008Разное
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Куріпки, лелека, яструби і лисичка
При Галицькому Національному природному парку Івано-Франківської області (поблизу міста Галич) відкрився реабілітаційний центр для диких тварин.
Про це УНІАН повідомили в дирекції природного парку.
Хворих тварин тут обстежують, надають медичну допомогу. Проживають вони в центрі до повного одужання, після чого їх випускають на волю.
Хворих тварин до реабіліційного центру приносять лісники, працівники парку, мешканці навколишніх сіл, які випадково натрапили на них.
Зараз в реабілітаційному центрі на оздоровленні знаходиться 10 диких тварин. Це куріпки, лелека, яструби і маленька лисичка.
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