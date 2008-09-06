У реабілітаційному центрі для диких тварин нині 10 пацієнтів

При Галицькому Національному природному парку Івано-Франківської області (поблизу міста Галич) відкрився реабілітаційний центр для диких тварин.

Про це УНІАН повідомили в дирекції природного парку.

Хворих тварин тут обстежують, надають медичну допомогу. Проживають вони в центрі до повного одужання, після чого їх випускають на волю.

Хворих тварин до реабіліційного центру приносять лісники, працівники парку, мешканці навколишніх сіл, які випадково натрапили на них.

Зараз в реабілітаційному центрі на оздоровленні знаходиться 10 диких тварин. Це куріпки, лелека, яструби і маленька лисичка.