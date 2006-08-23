На місці катастрофи виявлено більше 130 тіл загиблих

На місці аварії російського літака Ту-154 в Донецькій області виявлено більше 130 тіл загиблих.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецькій облдержадміністрації повідомив міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН.

За його словами, українська сторона завірила представників Росії, що має в своєму розпорядженні все необхідне устаткування для проведення генетичної експертизи загиблих.

І.ЛЕВІТІН також повідомив, що сьогодні в Донецьк очікується приїзд близько 200 родичів загиблих авіапасажирів - 50 родичів прибувають з Краснодарського Краю, ще 120 - із Санкт-Петербурга. При цьому І.ЛЕВІТІН уточнив, що 30 родичів вже доїхали своїм ходом.

Він також сказав, що ввечері робоча група проведе в закритому режимі зустріч з сім`ями загиблих в авіакатастрофі в прес-центрі готелю "Шахтар".

І.ЛЕВІТІН акцентував, що інформація, яка передавалася наземними службами екіпажу загиблого літака, є в розпорядженні України.

"Вся та необхідна інформація, яка була надана екіпажу, вона вся є в слідчих органах і поки що сказати нічого не можна", - зазначив І.ЛЕВІТІН.

Він підкреслив, що "Україна проводить розслідування, і Російська Федерація тут допомагає в проведенні всіх заходів".