Що сталося з Ту-154?

На розшифровку самописців Ту-154 піде не менше, ніж півтора місяці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Донецьку повідомив міністр транспорту Російської Федерації Ігор ЛЕВІТІН.

Він повідомив, що "самописці будуть відправлені в Москву в технічну комісію Міждержавного авіаційного комітету, де спільно з представниками Росії й України вестиметься розшифровка".

І.ЛЕВІТІН підкреслив, що на розшифровку самописців піде не менше, ніж півтора місяці. "Близько півтора місяці піде на розшифровку самописців", - уточнив міністр транспорту РФ.

Він також зазначив, що знайдені самописці зовні мають задовільний стан.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 11.00 на місці падіння Ту-154 почалися пошукові роботи, в результаті яких були знайдені обидва «чорні ящики».

Лайнер розбився в важкодоступній місцевості поряд з селищем Суха Балка Донецької області. На його борту перебувало 160 пасажирів і десять членів екіпажу. Всі вони загинули.

За попередніми даними, причинами катастрофи могли стати або пожежа на борту, або погані погодні умови. За іншою версією, літак міг перевищити висоту польоту, встановлену технічним регламентом, внаслідок чого відбулося "звалювання".