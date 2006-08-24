Пасажири рейсу «Київ-Салоніки» таки вилетіли в Грецію

14:38, 24 серпня 2006
Разное
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Ніхто з 112 чоловік не відмовився від польоту

З Борисполя в Грецію вилетів літак з пасажирами рейсу «Київ-Салоніки», що не відбувся сьогодні вранці.

Як повідомили УНІАН в прес-службі авіакомпанії “АероСвіт – Українські авіалінії”, о 12.45 літак авіакомпанії «АероСвіт» вилетів з Києва в Салоніки. Ніхто з 112 пасажирів, що прямували в грецьке курортне місто, не відмовився від польоту. Очікуване прибуття в грецький аеропорт – 15.05 за місцевим часом.

У прес-службі авіакомпанії нагадали, що сьогодні рано вранці літак Боїнг-737, що виконував рейс «Київ-Салоніки», за годину після вильоту повернувся в аеропорт «Бориспіль», оскільки у командира повітряного судна виникли сумніви в нормальності роботи приладу, що фіксує тиск в пасажирській кабіні. Пасажирів розмістили в трансферному залі аеропорту, за рахунок авіакомпанії їм було надано харчування. До вильоту був підготовлений резервний літак авіакомпанії «АероСвіт».

Причини авіаційного інциденту розслідуються.

 

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