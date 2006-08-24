З Москви прибуде літак, щоб забрати тіла загиблих у катастрофі Ту-154

Завтра з Москви до України прибуде літак, щоб забрати тіла загиблих у катастрофі Ту-154.

Як повідомив “5-й канал”,про це заявило МНС Росії.

Тим часом упізнання жертв трагедії вже триває з 13.00. При упізнанні загиблого, родичеві видаватиметься документ українського зразка, який відразу ж замінюватиметься на російський.

Родичі, які впізнали загиблих і одержали документи про смерть, відправлятимуться літаком в Санкт-Петербург.

Начальник ГУ МНС у Донецькій області Леонід КАСТОРСЬКИЙ висловив сподівання, що процедура впізнання триватиме від двох днів до тижня. “Ми будемо намагатися працювати не покладаючи рук”, - сказав він.