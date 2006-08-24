У Сонячній системі стало на планету менше

На XXVI Асамблеї Міжнародного астрономічного союзу (МАС) ухвалено рішення надалі називати Плутон не "планетою", а "карликовою планетою", повідомляє Sky News. Присутні у Празі 2500 астрономів зі всього світу ухвалили це рішення шляхом голосування. У понеділок відповідну рекомендацію Асамблеї дала комісія МАС з номенклатури.

Згідно розробленому комісією визначенню, планетами вважаються тільки небесні тіла, що обертаються навколо Сонця, володіють достатньою гравітацією, щоб мати форму, близьку до сфери і займають свою орбіту наодинці. Таким чином, у Сонячній системі є вісім планет: Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун.

Карликовими планетами вважатимуться Плутон, Харон (якого раніше називали супутником Плутона), астероїд Церера, що обертається між орбітами Марса і Юпітера, а також об`єкти так званого поясу Койпера Зена (Xena, об`єкт UB313) і Седна (об`єкт 90377), що знаходяться ще далі від Сонця, ніж Плутон.

Міжнародний астрономічний союз офіційно визнав Плутон планетою у травні 1930 року. Тоді вважали, що він значно більший за розміром.

Лента.ру