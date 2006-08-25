Авіакомпанія ”Пулково” виплатить сім`ям екіпажа 15 млн. рублів

Авіапідприємство "Пулково" виплатить сім`ям членів екіпажа літака Ту-154, що розбився, компенсацію в сумі від 1,5 млн. руб. залежно від стажу роботи і кількості дітей. Про це повідомили в юридичній службі "Пулково", передає РБК.

Ця сума приблизно дорівнює 5 річним окладам у середньому по підприємству.

Крім того, буде виплачена страховка, яка згідно зі ст.132 Повітряного кодексу становить 100 тис. руб., а також одноразову допомогу фонду соціального страхування у розмірі 46 тис. 900 руб.

Також кожній сім`ї загиблого члена екіпажа авіапідприємством буде виплачено по 9 тис. руб., і ще по 6 тис. руб. - тим родичам жертв катастрофи, які зараз працюють на підприємстві.

Сума у розмірі 300 руб. щомісячно виплачуватиметься на дитину кожного із загиблих в катастрофі під Донецьком. Крім вказаних виплат, "Пулково" візьме на себе всі витрати з поховання загиблих співробітників.

Нагадаємо, що 22 серпня 2006 року в 45 км від Донецька зазнав катастрофу літак Ту-154 авіапідприємства "Пулково", що здійснював рейс "Анапа - Санкт-Петербург". На борту перебувало 160 пасажирів і 10 членів екіпажа. Всі вони загинули.