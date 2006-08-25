У Росії робляться спроби звинуватити в катастрофі українських диспетчерів

Заслужений льотчик Росії Володимир Герасимов звинуватив у катастрофі літака Ту-154, яка відбулася над Донеччиною 22 серпня, диспетчерів харківського центру управління повітряним транспортом, пише газета "Известия".

За словами Герасимова, українські диспетчери, які вели рейс 612 "Анапа - Санкт-Петербург", не дозволили екіпажу лайнера відхилитися від заданого повітряного коридору більш ніж на 20 кілометрів, щоб оминути грозовий фронт.

"Іншими словами, диспетчери запропонували льотчикам спробувати щастя. Якщо через двадцять кілометрів закінчиться грозовий фронт, то добре, якщо ні, то вибачайте. Фронт не закінчився", - зазначив Герасимов.

Він підкреслив, що іноді, щоб облетіти грозовий фронт, літакові необхідно відхилитися від маршруту на сотню кілометрів.

Розпорядження не відхилятися більш ніж на 20 кілометрів пов`язане з тим, що цей коридор обслуговувався харківським центром. Щоб літак відхилився на більшу відстань, диспетчери з Харкова мали зв`язатися з іншими диспетчерськими підрозділами, але вирішили цього не робити.

"Слідом за нашим літаком прямував турецький, він розвернувся і повернувся на аеродром. А наш лайнер продовжив шлях", - заявив заслужений льотчик Росії.

Версію про те, що пілоти запросили у диспетчерів дозволу відхилитися від курсу на 20 кілометрів спростовує джерело газети "Новые Известия" - експерт з авіабезпеки, близький до розслідування обставин авіакатастрофи.

За його даними, пілоти Ту-154 попросили диспетчерів Донецька дозволити їм облетіти грозу на відстані 15 кілометрів, але одержали "добро" тільки на відхилення в 2 кілометри. "Мабуть, після цього льотчики так і не змогли знайти безпечний прохід", - підкреслив експерт.

Джерело в Міністерстві цивільної авіації України підтвердило цю версію газеті "Комсомольская правда". Ширина грозового фронту становила десятки кілометрів, тому двох кілометрів для відхилення було явно недостатньо, відзначив він. Очевидно, тому командир Ту-154 прийняв рішення обійти грозу зверху.

Працівник підприємства "Украерорух", диспетчери якого останніми спілкувалися з екіпажем Ту-154, заявив виданню, що пілотів літака попереджали про те, що попереду грозова хмара. До польоту лайнера, який розбився, його благополучно обійшли два літаки.

"За півгодини до катастрофи на тому ж місці пролітав літак на Ростов, так він облетів хмару аж за 20 кілометрів на схід. Що робить пулковський Ту-154? Замість того, щоб облетіти його збоку або знизу, він летить просто в пекло - в хмару. Я був вражений, коли дивився", - сказав службовець "Украероруху".

Нагадаємо, що 24 серпня міністр транспорт України Микола Рудьковський заявив, що командир лайнера Ту-154 рейсу 612 запитав у харківського зонального центру організації повітряного руху дозвіл пройти в 20 кілометрах на схід від встановленого маршруту, щоб оминути грозу. Екіпажу дозволили зробити цей маневр.

Лента.ру