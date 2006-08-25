У Донецьку упізнано 80 загиблих пасажирів Ту-154

Станом на 13.00 родичами загиблих в авіакатастрофі російського літака Ту-154 в Донецькій області упізнано вже 80 тіл.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної державної адміністрації, орієнтовно о 15.00 з донецького аеропорту до Санкт-Петербурга вилетить літак російських МНС з близько 40 упізнаними тілами загиблих. Крім того, сьогодні тіла трьох пасажирів Ту-154 вертольотом буде відправлено до Краснодарського краю.

Планується також до вечора викликати з Росії другий літак, яким відправити решту упізнаних тіл.

Водночас у прес-службі зауважили, що оскільки вже упізнано 80 загиблих пасажирів російського лайнеру, затримки з оформленням документів на транспортування до місць поховання не буде.

Крім того, сьогодні понад 100 родичів пасажирів літака, що зазнав катастрофи, серед яких в тому числі й ті, які не впізнали своїх близьких, літаком “Пулковських авіаліній” вилетять до Санкт-Петербурга.