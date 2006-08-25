Із Донецька до Санкт-Петербурга відлетіли родичі загиблих
17:06, 25 серпня 2006Разное
553
Також відбув перший літак з тілами
Сьогодні близько 16-ї години з донецького аеропорту до Санкт-Петербурга вилетів літак МНС Росії, на борту якого тіла 30 загиблих в результаті катастрофи літака Ту-154.
Як передає кореспондент УНІАН, посилаючись на інформацію прес-служби Донецької облдержадміністрації, дещо раніше з Донецька на Санкт-Петербург взяв курс літак з понад 100 родичами загиблих.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter