На місці катастрофи Ту-154 знайдено тіло однорічної дитини
17:21, 25 серпня 2006Разное
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Тіло і фрагменти відправлені до Донецька
На місці падіння літака знайдено тіло однорічної дитини, повідомив РІА Новости співробітник МНС Росії, який працює на місці.
"Приблизно за віком дитині близько року", - сказав співрозмовник агентства.
На місці також знайдено ще кілька фрагментів тіл.
Тепер тіло дитини та фрагменти відправлені машиною "швидкої допомоги" в один з моргів Донецька на експертизу.
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