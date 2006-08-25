На місці катастрофи Ту-154 знайдено тіло однорічної дитини

17:21, 25 серпня 2006
Разное
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Тіло і фрагменти відправлені до Донецька

На місці падіння літака знайдено тіло однорічної дитини, повідомив РІА Новости співробітник МНС Росії, який працює на місці.

"Приблизно за віком дитині близько року", - сказав співрозмовник агентства.

На місці також знайдено ще кілька фрагментів тіл.

Тепер тіло дитини та фрагменти відправлені машиною "швидкої допомоги" в один з моргів Донецька на експертизу.

РІА "Новости"

 

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