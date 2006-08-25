До аеропорту Донецька прибула перша колона вантажівок з уламками Ту-154

До аеропорту Донецька прибула перша колона вантажівок з уламками літака Ту-154.

Як повідомляє “5 канал”, у найближчі години рятувальники планують завершити пошукові роботи на місці аварії, щоб звідти можна було вивезти турбіни та хвостову частину лайнера.

Аналізувати їх будуть уже в Росії.

Як сказав начальник Головного управління МНС у Донецькій області Леонід КАСТОРСЬКИЙ, “колонна направиться в аеропорт Донецька, де буде підготовлено майданчик. Там будуть процедурно передано фрагменти літака. А російська сторона буде вирішувати щодо їх транспортування”.

Поки що жодної офіційної версії щодо катастрофи Ту-154 не оприлюднювали. У Генеральних прокуратурах України та Росії кримінальні справи за фактом падіння літака розслідуватимуть паралельно, передає “5 канал”. Сьогодні о 21.30 має розпочатися прес-конференція керівників міжурядової слідчої комісії.