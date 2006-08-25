Український корабель пошкодив кабель на дні Чорного моря
20:04, 25 серпня 2006Разное
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Проблеми з інтернетом мають 9 країн
В акваторії порту Поті на заході Грузії пошкоджено оптико-волокнистий магістральний кабель "Європа-Азія".
У зв`язку з цим проблеми з телефонним зв`язком та інтернетом виникли у дев`яти країнах, передає РІА «Новости».
За попередньою інформацією, кабель, який проходить по дну Чорного моря, пошкодив український корабель, який займався збором металобрухту в Поті.
Слідство визначить, чи було це диверсією.
Відновлювальні роботи, вартість яких оцінюється в 2 мільйони євро, вже розпочалися.
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