На місці катастрофи Ту-154 виявлено тіло молодої жінки
10:39, 26 серпня 2006Разное
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На ній є ланцюжок і каблучка
На місці катастрофи російського літака Та-154 в Донецькій області виявлено тіло молодої жінки, повідомив РІА «Новости» співробітник МЧС РФ, який працює на місці трагедії.
«Тіло виявлено приблизно о 20.50 мск (п`ятниця). На ньому знайдені ланцюжок і каблучка», - сказав співбесідник агентства.
Він додав, що тіло жінки відправлене в один із моргів Донецька на упізнання.
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