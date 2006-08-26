На місці катастрофи Ту-154 виявлено тіло молодої жінки

На місці катастрофи російського літака Та-154 в Донецькій області виявлено тіло молодої жінки, повідомив РІА «Новости» співробітник МЧС РФ, який працює на місці трагедії.

«Тіло виявлено приблизно о 20.50 мск (п`ятниця). На ньому знайдені ланцюжок і каблучка», - сказав співбесідник агентства.

Він додав, що тіло жінки відправлене в один із моргів Донецька на упізнання.