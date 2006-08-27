У Київському зоопарку - День народження жирафів

Сьогодні в Київському зоопарку відзначають День народження жирафів – Ейса, Бейса і Діджуса, - яким виповнюється по три роки.

Як передає кореспондент УНІАН, цій події присвячені численні конкурси для дітей і дорослих, які проводяться сьогодні в зоопарку.

Найсміливішим відвідувачам запропонують подивитися на світ із висоти жирафів, пострибавши на батуті.

Серед інших конкурсів – конкурс малюнка на асфальті, конкурс з написання величезного листа кожному з іменинників, а також конкурс подарунків жирафам, зроблених своїми руками.

Наприкінці дня іменинникам подарують торт.

Як повідомив УНІАН керівник відділу зі зв`язків із громадськістю і внутрішніх комунікацій компанії «Київстар» Руслан СКИБА, діаметр торта - 3 метри, висота – 2 метри, вага – 175 кг. Цей торт складається з фруктів, овочів і квітів. «Величезний торт є головним сюрпризом сьогоднішнього свята», - сказав він, зазначивши, що загалом за три роки компанія надала допомогу столичному зоопарку на загальну суму 600 тис. грн.