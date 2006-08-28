Померла найстаріша жінка на планеті

У Еквадорі померла 116-річна Марія Естер де Каповілья - найстаріша людина на планеті. Про смерть довгожительки повідомила її внучка - 46-річна ріелтор з Майямі Катрін Каповілья.

Як повідомляє РІА "Новости",М. де Каповілья померла в госпіталі міста Гуаякиль, куди її доставили з пневмонією за два дні до смерті.

М. де Каповілья - ровесниця Чарлі Чапліна і Адольфа Гітлера - народилася 14 вересня 1889 року. Вона вийшла заміж в 1917 році і овдовіла в 1949 році.

За даними редакції "Книги рекордів Гиннеса", тепер найстарішою людиною на землі стала 116-річна Елізабет Болден (Elizabeth Bolden) з американського міста Мемфіс, яка на 11 місяців молодша за М. де Каповільі.