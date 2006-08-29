Киянам відключать газ?

Найбільший в Україні постачальник газу, дочірня компанія Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» «Газ України» вирішила з 29 серпня обмежити постачання газу енергопостачальній компанії «Київенерго» через борги.

Про це повідомила прес-служба «Газу України».

Згідно повідомленню, у зв`язку з невиконанням зобов`язань «Київенерго» щодо погашення заборгованості за спожитий у 2006 році природний газ «Газ України» дав газотранспортним організаціям і газопостачальній компанії «Київгаз» доручення щодо відключення від газопостачання «Київенерго».

На даний момент заборгованість компанії за 2006 рік складає 73,9 млн. гривень.

Раніше Міністерство палива і енергетики висловлювало стурбованість збільшенням заборгованості «Київенерго» за поставлений газ «Газом України» і заявляло про неготовність компанії до опалювального сезону.

Станом на початок травня заборгованість «Київенерго» за поставлений газ складала близько 120 млн. гривень, з них - 71 млн. боргу за 2006 рік, 49 млн. - за 2005.

«Київенерго» управляє київськими ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1 200 МВт. Теплова потужність ТЕЦ і котельних компанії складає 6 383 Гкал/час.

50%+1 акція акціонерної енергопостачальної компанії «Київенерго» знаходяться у державній власності і передані до статутного фонду «Енергетичної компанії України», 12,73% знаходяться у власності міста, 14% - у компанії «Діськавері Індастріал Холдінгс Лімітед» (Багамські острови), решта - у інших приватних акціонерів.

Обком з посиланням наУкраїнські новини