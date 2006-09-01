“Друга державна” уже знищила білоруську мову в Білорусії

Єдина держава – одна державна мова. Так будуються держави, котрі утворювалися за останні два десятиліття в Європі (Словаччина, країни Прибалтики, Словенія, усі (!) югославські республіки). Якщо ми хочемо мати в перспективі ще більше проблем – тоді нам треба ще одну державну мову.

А є в нас сусіди, які не проти підкинути нам проблем. А потім успішно поділити Україну за мовним кордоном. Російська державна в Україні (як сильніша інформаційно) знищить українську – це ми можемо побачити на прикладі Білорусії та Придністровської Молдавської Республіки. Де немає вже національних мов. Тобто вже поставлено експеримент з другою російською як державною. І він показав, що це призводить до знищення національної мови.

Господь Бог сотворив тільки одне місце у світі, де може розвиватися українська мова, – це Україна, а нам хочуть це місце зробити непридатним для розвитку української мови. Кожен має право говорити в Україні рідною мовою – ніхто не забороняє, але державна мова – одна.

Це добре розуміли російські царі й генеральні секретарі, та й сучасні «демократи»-путінці. Одна Росія – одна державна мова (російська). Там на 5 мільйонів українців немає жодної чисто української школи! Невже цього не знають наші старателі? І той, хто пропонує нам другу державну (або офіційну), – це чудово розуміє, тому він явно або неявно виступає за знищення української мови, хоча по-єзуїтськи казатиме, що він за рівноправ`я мов.

Ліна, м. Київ