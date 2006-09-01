Навіщо в російських ЗМІ очорнюють донеччан?

Як і передбачалося, в деяких російських ЗМІ здійснено чергову атаку на Україну. Цього разу жертвами стали жителі донецького регіону, на території якого зазнав катастрофу російських літак Ту-154.

Першу спробу очорнити українців шляхом звинувачення донецьких та харківських диспетчерів було здійснено відразу після аварії. Ще й чорних ящиків не знайшли, а в російських ЗМІ вже гуляла інформація про “розшифровки”, у яких нібито диспетчери дають наказ льотчикам ледве не брати штурмом грозовий фронт. Ця спроба закінчилася невдачею, оскільки вже відомо, що літак упав з вини екіпажу, який допустився помилки.

Відразу робиться друга спроба очорнення: в російських газетах та Інтернеті з’являється інформація про начебто мародерство на місці катастрофи. Жителі Донецької області мало не зграями злітаються на здобич, а місцеві правоохоронці, покликані охороняти район падіння літака, самі потурають мародерам. Чого тільки вартий заголовок в одній з газет – “Мародери зняли прикраси з жертв Ту-154”. Або пасаж: “І хоча в засобах масової інформації та на офіційному рівні говориться багато патетичних слів про те, як Росія та Україна в єдиному пориві віддаються скорботі за жертвами трагедії, проза життя все одно проривається назовні”.

Брехня очевидна, її навіть незручно якось спростовувати.

І якби йшлося не про трагедію, яка спіткала російський народ, то всі ці звинувачення звучали б просто дурнувато. А тут... Від такого цинізму залишається лише розвести руками.

І запитати: а навіщо росіянам оці спецоперації з очорнення українців?

Невже для того, щоб показати, що навколо Росії скупчилися самі вороги, тому треба “сплочаться и давать отпор”? “Назовні проривається” та “проза життя”, що деякі “друзі” українців у кабінетах уже не можуть зупинитися, а народ потребує чергової дози наркотику.

Оксана Охрімчук, Київ – Москва