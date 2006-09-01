Донецьк не пред`являтиме Росії ніяких претензій у зв’язку з катастрофою Ту-154

Донецька область не пред`являтиме Росії ніяких претензій у зв’язку з катастрофою літака Ту-154.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні заявив голова Донецької обласної ради Анатолій БЛИЗНЮК.

"Ні, однозначно. Ні у кого і думки такою не могло виникнути. Чужої біди не буває", - сказав А.БЛИЗНЮК.

Він нагадав, що "коли в області працювали два голови державних комісій України і Росії, прем`єр-міністром України було ухвалене рішення росіянам рахунків не пред`являти". "Все, що ми зробили, це ми зробили за власний рахунок", - зазначив А.БЛИЗНЮК.

Він також акцентував, що під час перебування в області після катастрофи міністр транспорту Росії Ігор ЛЕВІТІН подякував Донецькій області за організацію рятувальних робіт і допомогу і сказав, що Росія готова "компенсувати витрати".

"Яке рішення буде прийнято в Москві спільною російсько-українською комісією, так воно і буде", - підсумував А.БЛИЗНЮК.

Як повідомляв УНІАН, літак Ту-154, що виконував рейс Анапа - Санкт-Петербург, розбився 22 серпня на північ від Донецька. Загинули всі 160 пасажирів, що перебували на його борту, зокрема 45 дітей, а також 10 членів екіпажу.

30 серпня голова Донецької обласної державної адміністрації Володимир ЛОГВИНЕНКО повідомив, що витрати Донецької області на проведення рятувальних та інших видів робіт у зв`язку з катастрофою російського літака Ту-154 становили близько 2 млн. грн. За його словами, гроші були витрачені на обслуговування техніки і забезпечення паливом, організацію харчування особового складу, а також на обслуговування родичів загиблих – доставку транспортом, харчування, проживання в готелях, ритуальні послуги. Крім того, до витрат віднесено виготовлення трун для тіл загиблих. В.ЛОГВИНЕНКО також повідомив, що "основні витрати лягають на МНС". Він уточнив, що "ці витрати є непередбаченими у витратній частині бюджетних організацій", і зараз вирішується питання, "як вони розглядатимуться".