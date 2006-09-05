На Львівській залізниці сильний вітер затримав рух поїздів

4 вересня 2006 року на Львівській залізниці через сильні пориви вітру затримувалися поїзди. Про це УНІАН сьогодні повідомили в прес-службі Міністерства транспорту і зв`язку України.

Згідно з повідомленням, на станції Верба, сильний вітер обірвав струни контактної мережі, внаслідок чого потяг №862 сполученням «Львів – Здолбунів» був затриманий на 55 хвилин.

Крім того, на перегоні Обарів-Кльовань, через падіння дерева на дроти контактної мережі була відключена електроенергія на перегоні. У зв`язку з цим, затримані потяги № 6355 (Здолбунів-Ковель) – 28 хв. №6358 (Луцьк-Здолбунів) – 42 хв. (після відправлення). Також через падіння дерева на колію був зупинений електропоїзд №6161 сполученням Моршин-Львів. Після відновлювальних робіт поїзд відправлено із запізненням на 35 хв. У результаті поїзд № 852 (Львів-Моршин) на ст. Стрий затримано на 32 хв.

Через зайнятість перегонів Букачівці-Бурштин, Букачівці-Журавно, Журно-Ходорів в результаті обриву електропроводів були затримані поїзди: № 43 – на 29 хв. № 641 5 - на 16 хв. № 64.1.4 – на 24 хвилини.