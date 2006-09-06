Найтовстіша людина в світі готується до операції (фото)

Мексиканець, котрий важить 550 кілограмів і вважається найтовстішою людиною в світі, буде прооперований в Італії, сказав італійському агентству Ansa у вівторок один з хірургів. Для операції 40-річний Мануель Урібе Гарза відправиться в місто Модена в центральній Італії.

"В найближчий день ми проведемо зустріч, щоб виробити деталі госпіталізації і підготувати операційну і відповідні хірургічні інструменти", - сказав професор Джанкарло Дебернардініс. "Це фактично наша головна проблема, - додав він. - Ми повинні створити спеціальну операційну, і ми також потребуватимемо надвеликих інструментів".

За даними Ansa, на рахунку Дебернардініса близько 1000 операцій людях з надмірною вагою. У березні він відвідав в Мексиці свого майбутнього пацієнта, і відправиться туди знову цього місяця.

"З березня ситуація не покращала; навіть погіршала, судячи з останніх фотографій, які він надіслав мені", - сказав професор. "Він сидить на дієті, але марно. У випадках, як цей, немає ніякої альтернативи, окрім як оперувати", - додав він.

Італійські лікарі планують "укоротити" кишківник Урібе Гарзи, зменшивши поглинання їжі настільки, щоб "тільки 10 відсотків кишківника були доступні для проходу їжі", - пояснив Дебернардініс. "Через два роки Урібе повинен втратити істотну частину своїх 550 кілограм", - обіцяв лікар.

Останніми роками через свою вагу Урібе Гарза не в змозі навіть вийти з будинку. Вважається, що він страждає рідкісною формою ожиріння. Раніше Мануель важив близько 130 кг. Але кілька років тому ситуація вийшла з під контролю, і товстун виявився прикутим до ліжка. Щоб піднятися, він вимушений користуватися цілою системою блоків.

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