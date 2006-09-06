Маршрутка з пасажирами перекинулася через корову

Вчора увечері маршрутне таксі сполученням Львів – Трускавець потрапило поблизу села Солонка на Львівщині у дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України, причиною ДТП стала корова. Під час слідування маршрутки по автотрасі на дорогу буквально за кілька метрів від пасажирського таксі несподівано вибігла корова. Щоб уникнути зіткнення з твариною, водій вдався до об’їзного маневру, проте не впорався з керуванням і мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся.

Під час ДТП ні люди, ні винуватиця пригоди – корова, не постраждали.