Маршрутка з пасажирами перекинулася через корову
15:03, 06 вересня 2006Разное
681
Автобус їхав зі Львова до Трускавця
Вчора увечері маршрутне таксі сполученням Львів – Трускавець потрапило поблизу села Солонка на Львівщині у дорожньо-транспортну пригоду.
Як повідомили УНІАН у прес-центрі Головного управління МНС України, причиною ДТП стала корова. Під час слідування маршрутки по автотрасі на дорогу буквально за кілька метрів від пасажирського таксі несподівано вибігла корова. Щоб уникнути зіткнення з твариною, водій вдався до об’їзного маневру, проте не впорався з керуванням і мікроавтобус з’їхав у кювет та перекинувся.
Під час ДТП ні люди, ні винуватиця пригоди – корова, не постраждали.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter